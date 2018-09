Congratulations to the 2018 Arty Awards finalists & honorees listed below. Arts in Topeka will be celebrated on October 27th at the 8th Annual Arty Awards!

2018 LIZ STRATTON ARTS PATRON AWARD HONOREE: FHLBank Topeka

2018 LEGACY AWARD HONOREES

Brown v. Board Mural Project Artists*

COMMUNITY ARTS

Great Spaces Art & Music Series

NOTO Arts District

State Street Elementary School

GLENDA TAYLOR VISUAL ARTS

Jennifer Bohlander

Michael Bradley

V (Vidhi) Shah

PERFORMING ARTS

Kansas City Friends of Alvin Ailey

Elder Steven Massey

Tyson Williams

LITERARY ARTS

Alex Grecian

Huascar E. Medina

Kevin Young

*2018 LEGACY AWARD: BROWN V. BOARD MURAL PROJECT ARTIST TEAM

C. Dylan Barker

Blake Benton

Hector A. Bernal

Jordan E. Brooks

Cathy Burchett

Robert Tapley Bustamante

Alessandra Chavez

Daisy Escamilla

Estefana Garcia

Xavier Gayden

Jason Hanna

Dar Hosseini

Bryan Kincade

Christina Klein-Tross

Felix Maull

B.J. McBride

Oshara Meesha

Sara Myer

Justin Newhouse

Andrea Nix

Asha Rae Slack

Timothy Steward

Michael Toombs

Chloe Thompson

Lois Visser-Ulrich

Eric Underwood

Andy Valdivia

Yesenia Villarreal

Jandy Wills

Woody Woodward

Diane Wurzer